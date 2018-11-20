نابولي يخطط لضم مهاجم برشلونة مجانا

يخطط فريق نابولي الإيطالي نحو التعاقد مع منير الحدادي مهاجم فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير القادم.





ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن نابولي يترقب وضع الحدادي مع برشلونة من أجل الانقضاض على صفقة في يناير والحصول على خدماته بشكل مجاني علماً بأن عقده سينتهي مع برشلونة في يونيو 2019.





واشارت الصحيفة إلي أن برشلونة إذا لم ينجح في تمديد عقد منير الحدادي خلال الفترة القادمة قبل شهر يناير، سيحق للاعب التفاوض مع ناد جديد للرحيل في يناير بشكل مجاني.