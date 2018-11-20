في قمة عربية يواجه المنتخب السعودي نظيره الأردن اليوم الثلاثاء 20-11-2018، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2019 المنتظرة بالإمارات العربية المتحدة ، شاهدوا معنا بث مباشر مباراة السعودية والأردن ، عبر موقعنا الوئام الالكترونية ، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة ، مشاهدة مباراة السعودية الأردن حصري بدون تشفير ، مشاهدة ماتش السعودية والأردن عبر موقعنا.





كورة لايف HD | kora live | مشاهدة مباراة السعودية والأردن اليوم الثلاثاء 20-11-2018| بث مباشر مباراة السعودية والأردن HD





مشاهدة مباراة السعودية والاردن





يواجه منتخب السعودية نظيره الأردني ، اليوم الثلاثاء 20-11-2018 ميلادياً ، على ملعب الملك عبد الله الثاني ، في مباراة ودية في إطارة استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس أسيا 2019 المنتظر بالإمارات.





كورة لايف HD | kora live | مشاهدة مباراة السعودية والأردن اليوم الثلاثاء 20-11-2018| بث مباشر مباراة السعودية والأردن HD





بث مباشر مباراة السعودية والاردن





كان منتخب السعودية قد لعب مباراة ودية أمام المنتخب اليمني ، يوم 16 من الشهر الجاري ، وقد انتهى اللقاء بفوز المنتخب السعودي بهدف دون رد.





كما حقق منتخب الأردن فوزًا عل نظيره الهندي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين على ملعب الملك عبد الله الثاني.





كورة لايف HD | kora live | مشاهدة مباراة السعودية والأردن اليوم الثلاثاء 20-11-2018| بث مباشر مباراة السعودية والأردن HD





مشاهدة مباراة السعودية والاردن اليوم





تعتبر المواجهة الودية بين السعودية والاردن اليوم ، هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة كوريا الشمالية في الجولة الأولى من كأس أمم آسيا ، والتي ستقام في الإمارات العربية المتحدة مطلع العام المُقبل.





بينما يبدأ النشامي مشواراه في كأس أمم آسيا بملاقاة المنتخب الأسترالي ، ثم سوريا وفلسطين في الجولتين الثانية والثالثة.





كورة لايف HD | kora live | مشاهدة مباراة السعودية والأردن اليوم الثلاثاء 20-11-2018| بث مباشر مباراة السعودية والأردن HD





بث مباشر مباراة السعودية والاردن





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كورة لايف HD | kora live | مشاهدة مباراة السعودية والأردن اليوم الثلاثاء 20-11-2018| بث مباشر مباراة السعودية والأردن HD





موعد مباراة السعودية والاردن اليوم





تنطلق صافرة المباراة بين منتخبي السعودية والاردن ، على ملعب الملك عبد الله الثاني ، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس أسيا 2019 المنتظر بالإمارات ، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.





كورة لايف HD | kora live | مشاهدة مباراة السعودية والأردن اليوم الثلاثاء 20-11-2018| بث مباشر مباراة السعودية والأردن HD





تشكيلة مباراة السعودية والاردن المتوقعة في مباراة اليوم





استدعى المدرب أنطونيو بيتزي ، المدير الفني للمنتخب الأخضر ، 25 لاعبًا لمواجهة الأردن وديًا استعدادًا لكأس أمم آسيا 2019.





كورة لايف HD | kora live | مشاهدة مباراة السعودية والأردن اليوم الثلاثاء 20-11-2018| بث مباشر مباراة السعودية والأردن HD





ولكن غادر ياسر الشهراني وسالم الدوسري المعكسر بسبب تعرضهم للإصابة بعد مباراة اليمن الودية.





وشهد مركز حراسة المرمى تواجد الثلاث، محمد العويس ووليد عبد الله ومحمد اليامي، وسيقود خط دفاع الأخضر القائد حسين عبد الغني وسلطان الغنام ومحمد البريك وعمر هوساوي ومحمد آل فتيل وحسان التمبكتي وعلى البليهي، فيما سيستيمر في قيادة خط الوسط محمد كنو بالإضافة إلى عبد اله عطيف وأيمن الخليف وحسين المقهوي وسلمان الفرج ويحيى الشهري وهتان باهبري، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن غريب، تركي العمار، وسيتواجد في خط الهجوم كلًا من، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.





كورة لايف HD | kora live | مشاهدة مباراة السعودية والأردن اليوم الثلاثاء 20-11-2018| بث مباشر مباراة السعودية والأردن HD





القنوات الناقلة مباراة السعودوية والاردن اليوم





تُنقل المباراة الودية بين السعودية والاردن اليوم الثلاثاء ، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، عبر قناة KSA SPORT HD 1.



