رابط سريع Maroc بث مباشر مباراة تونس والمغرب كورة لايف | مشاهدة مباراة تونس والمغرب اليوم

التشكيل المتوقع للمغرب

منير المحمدي

أشرف حكيمي – المهدي بنعطية – رومان سايس – نصير مزراوي

يوسف آيت بناصر – كريم الأحمدي – فيصل فجر

سفيان بوفال – وليد أزارو – نور الدين أمرابط

رابط سريع Maroc بث مباشر مباراة تونس والمغرب كورة لايف | مشاهدة مباراة تونس والمغرب اليوم

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رابط سريع Maroc بث مباشر مباراة تونس والمغرب كورة لايف | مشاهدة مباراة تونس والمغرب اليوم

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