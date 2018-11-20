مشاهدة مباراة تونس والمغرب | كورة ستار | لايف | يلا شوت | رابط الاسطورة | بث مباشر مباريات اليوم يلا شوت بث مباشر

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يلا شوت مشاهدة مباراة تونس والمغرب بث مباشر، تقام المباراة الودية الدولية فى ديربى شمال أفريقيا بين منتخب تونس ومنتخب المغرب فى إطار استعداد المنتخبين للمشاركة فى نهائيات أفريقيا 2019 يوم الثلاثاء 20/11/2018، Tunisia يلا شوت| كول كورة HD مشاهدة مباراة تونس والمغرب بث مباشر الان| اهم مباريات اليوم مباشر| شاهد Morocco الآن

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وتلعب المباراة على ملعب رادس الأوليمبى، وكان قد ضمن المنتخبين التأهل للنهائيات الأفريقية خلال مشوارهم فى دور المجموعات المؤهل، تونس والمغرب فى ديربى شمال أفريقى ساحلي ودى، المغرب وتونس فى لقاء ودى دولى لحسم السيطرة على شمال أفريقيا

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Maroc vs Tunisie

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