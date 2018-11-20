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الكويت.. اكتشاف 48 لغمًا بعد انجراف التربة جراء السيول

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:39 م
الكويت.. اكتشاف 48 لغمًا بعد انجراف التربة جراء السيول
صورة أرشيفية
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وكالات
 

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت 20 بلاغًا عن ظهور ألغام جراء الأمطار والسيول التي تعرضت لها الكويت في الأيام الماضية، حيث تم اكتشاف 48 لغمًا من قبل الوزارة.

 

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بـ(الداخلية)- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- إن الأجهزة الأمنية في الوزارة تلقت خلال الأيام الماضية عددًا من البلاغات عن وجود أجسام يشتبه بأنها مخلفات عسكرية في المناطق البرية بمحافظة الجهراء، موضحة أن فرقة المتفجرات انتقلت على الفور للتعامل معها.

 

وأكدت استمرار الحملة التوعية التي أطلقتها الإدارة لتحذير مرتادي المناطق الصحراوية من عدم الاقتراب أو العبث بأي أجسام غريبة، أو مخلفات عسكرية خطرة انكشفت جراء انجراف الأتربة نتيجة لهطول الأمطار والسيول التي شهدتها الكويت مؤخرا.

 

وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، بالمواطنين والمقيمين ضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ (112) فور العثور على أي جسم غريب، وعدم الاقتراب منه أو محاولة اكتشاف هويته، حتى يتم التعامل معه من قبل رجال المتفجرات؛ ضمانا لسلامة الجميع.

المزيد عن: موجات السيول لغم ارضي الكويت السيول الداخلية الكويتية
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