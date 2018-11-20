صدى - السعودية| إعمار تحتفل بمرور خمس وعشرون عاماً على تأسيسها

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احتفل مكتب إعمار للإستشارات العمرانية مساء أمس بمرور خمس وعشرون عاماً على تأسيسه وذلك بمكتبه بمدينة الرياض، بحضور مدراء الإدارات والموظفين.

ألقى المهندس خالد بن عبدالرحمن العثمان رئيس مكتب إعمار للاستشارات العمرانية كلمة في الحفل رحب فيها بالحضور وعبر عن إعتزازه بما أنجزه المكتب خلال خمس وعشرون عاماً، حيث إستطاع المكتب أن يتبوأ مكانته في طليعة مكاتب الإستشارات العمرانية مستلهماً ذلك من مستجدات العصر الحديث وكفاءة الشباب القائمين عليه وتميزه وتأثيره في مجال الإستشارات العمرانية مما حقق له قاعدة عملاء كبيرة نالها بمصداقية تنفيذه وإتقانه وخبرته العملية، مضيفاً بأن هذه الاحتفالية تؤسس لمرحلة جديدة قادمة في مسيرة “إعمار” هدفها المحافظة على ما تم من تفوق وتعزيز تواجده إلى جانب تحقيق المزيد من النجاحات العملية بما يليق بمكانة المملكة العربية السعودية وبما يحظى به المجال الهندسي من دعم من قبل المملكة العربية السعودية، موجهاً شكره لفرق العمل كافة والتي عملت في إعمار على مدى خمسة وعشرون عاماً.

والجدير بالذكر أن مكتب إعمار للإستشارات العمرانية والذي تأسس عام 1993م على يد فريق من الخبراء المتخصصين في التطوير العمراني.

هو مكتب استشارات هندسية متخصص في العديد من المجالات، يعمل على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الاستشارية والمهنية العمرانية والهندسية باستخدام أفضل الوسائل و الأداوت والإبداع التكنولوجي. حيث أنجز المكتب العديد من المشاريع في جميع أنحاء المملكة وخارجها ، بالاستعانة بفريق عمل يضم مجموعة من الخبراء والمهنيين الشباب المفعمين بالحيوية والطاقة وتوفر القاعدة الأساسية لتحقيق النجاح، و يتمتع المكتب بنظرة شمولية للتصميم من خلال تكامل الفن والبيئة والهندسة. ولذلك ساهمت معرفة المختصين بالمكتب بالسوق المحلي في تقديمه لحلول معمارية خلاقة وإبداعية ملائمة لمحيط وثقافة ومناخ بيئتنا المحلية.