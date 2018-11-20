يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة تونس والمغرب اليوم | بث مباشر مباراة تونس والمغرب لايف Youtube اون لاين
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:37 معمرو عادل
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة تونس والمغرب اليوم | بث مباشر مباراة تونس والمغرب لايف Youtube اون لاين
نرصد إليكم رابط مشاهدة مباراة المغرب وتونس الودية بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس أمم أفريقيا المقبلة بعد ضمان صعودهم للبطولة، وسيتم لعب اللقاء على الملعب الأولمبي برادس الذي يتسع إلى 60 ألف متفرج من المدرجات، مواجهة ستكون منتظره من الجمهور في الوطن العربي أجمع، نظراً لتاريخ المنتخبين العريق والمواجهات الحماسية بينهم تاريخياً، ومن خلال تلك المقال سنضيف لكم البث الحي الاونلاين لمشاهدة مباراة المغرب ضد تونس بدون تقطيع وبجودة مميزة.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة تونس والمغرب اليوم | بث مباشر مباراة تونس والمغرب لايف Youtube اون لاين
مشاهدة مباراة المغرب وتونس بث مباشر
وسيبدأ موعد مشاهدة مباراة المغرب وتونس الودية اليوم الثلاثاء 20-11-2018 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة تونس والمغرب اليوم | بث مباشر مباراة تونس والمغرب لايف Youtube اون لاين
وبإمكان عاشقي الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة المغرب وتونس على الهواء مباشرة عبر قناة الكاس الرياضية، وسيتولى التعليق على المباراة المعلق العماني خليل البلوشي، وأيضاً قناة التلفزة الوطنية التونسية الأولى، وقناة الرياضية 3 المغربية، وبالتأكيد من خلال هذه الصفحة سنوفر للجميع رابط يلا شوت لايف يوتيوب لمتابعة المباراة بدون انقطاع وبأعلى جودة ممكنة بمشيئة الله.
يلا شوت مباراة المغرب وتونس الودية
وسيغيب عن منتخب أسود الأطلس الكثير من اللاعبين أبرزهم يونس بلهندة وحكيم زياش وأيوب الكعبي بداعي الإصابة، فيما سيعطي رينارد المدير للفني الفرصة لأكثر من لاعب للمشاركة باللقاء الودي، فيما سيغيب المدافع ديلان برون عن صفوف المنتخب التونسي بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة أمام منتخب مصر يوم الجمعة الماضي.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة تونس والمغرب اليوم | بث مباشر مباراة تونس والمغرب لايف Youtube اون لاين
وكانت بعثة منتخب المغرب قد وصل إلى تونس يوم الأحد، وذلك بعد أن تمكنوا من تحقيق أول انتصار تاريخياً على أسود الكاميرون وتأهلوا إلى نهائيات الأمم الأفريقية التي ستقام شهر يونيو من العام المقبل، وكذلك الحال لمنتخب نسور قرطاج الذي ضمن تأهله للبطولة القارية منذ الجولة الرابعة رغم هزيمته أمام مصر مؤخراً.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة تونس والمغرب اليوم | بث مباشر مباراة تونس والمغرب لايف Youtube اون لاين
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