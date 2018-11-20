يلا شوت Morocco الآن| بث مباشر مباراة Tunisia والمغرب (مباراة ودية)| مشاهدة مباراة تونس والمغرب مباشر| شاهد Azaro الآن
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:33 معمرو عادل
يلا شوت Morocco الآن| بث مباشر مباراة Tunisia والمغرب (مباراة ودية)| مشاهدة مباراة تونس والمغرب مباشر| شاهد Azaro الآن
يدير إبراهيم نور الدين الحكم الدولي المصري اليوم مباراة المغرب الودية أمام تونس المقرر إقامتها اليوم بملعب رادس.
يدير إبراهيم نور الدين الحكم الدولي المصري اليوم مباراة المغرب الودية أمام تونس المقرر إقامتها اليوم بملعب رادس.
وتأتي هذه المباراة الودية بين المغرب وتونس في ظل استعداد المنتخبين لخوض منافسات الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، بعد أن تأهلا بشكل رسمي.
ويعد إبراهيم نور الدين، واحدا من الحكام المميزين على مستوى العرب
يلا شوت Morocco الآن| بث مباشر مباراة Tunisia والمغرب (مباراة ودية)| مشاهدة مباراة تونس والمغرب مباشر| شاهد Azaro الآن
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