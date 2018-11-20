أول تعليق لـ محمد رمضان على عدم مشاركته في مهرجان "الجونة"

ووصف محمد رمضان – في مقابلة ببرنامج “عرب وود” على قناة "روتانا مصرية"، الأخبار المتداولة حول وجود خلافات بينه وبين الفنانة درة بـ”الشائعات المغرضة”، لافتًا إلى أنها صديقة وزميلة عزيزة ولم تحدث بينهما أية خلافات طوال تصوير مسلسل “نسر الصعيد” أو حتى بعده.





وكان الفنان المصري أعلن أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة مع الفنان المغربي سعد لمجرد قبل القبض عليه في فرنسا للمرة الثانية بتهمة الاغتصاب، وأنه ينتظر خروجه من أزمته حتى يقوما بتصويرها على طريقة الفيديو كليب وعرضها على الفضائيات.