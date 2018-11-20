أول تعليق لـ محمد رمضان على عدم مشاركته في مهرجان "الجونة"
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:35 مالفجر الفني
كشف الفنان المصري محمد رمضان لأول مرة، سبب عدم حضوره لمهرجان الجونة السينمائي رغم كونه واحدًا من نجوم السينما حاليًا، موضحًا أنه منذ تجنيده بالقوات المسلحة في يناير 2017 وأي دعوات لحضور مهرجانات، لابد أن تتم الموافقة عليها من جانب الشؤون المعنوية لجيش بلاده.
وأضاف رمضان أنه لا يعلم إن كان تم إرسال دعوة له على الشؤون المعنوية لحضور المهرجان أم لا، ولكنه يرجح أن القوات المسلحة لم توافق لكونه مهرجانًا متحررًا وبه خمور، وهو كمجند بالجيش لا يصح أن يتواجد في أماكن كهذه.
وأضاف رمضان أنه لا يعلم إن كان تم إرسال دعوة له على الشؤون المعنوية لحضور المهرجان أم لا، ولكنه يرجح أن القوات المسلحة لم توافق لكونه مهرجانًا متحررًا وبه خمور، وهو كمجند بالجيش لا يصح أن يتواجد في أماكن كهذه.
ووصف محمد رمضان – في مقابلة ببرنامج “عرب وود” على قناة "روتانا مصرية"، الأخبار المتداولة حول وجود خلافات بينه وبين الفنانة درة بـ”الشائعات المغرضة”، لافتًا إلى أنها صديقة وزميلة عزيزة ولم تحدث بينهما أية خلافات طوال تصوير مسلسل “نسر الصعيد” أو حتى بعده.
وكان الفنان المصري أعلن أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة مع الفنان المغربي سعد لمجرد قبل القبض عليه في فرنسا للمرة الثانية بتهمة الاغتصاب، وأنه ينتظر خروجه من أزمته حتى يقوما بتصويرها على طريقة الفيديو كليب وعرضها على الفضائيات.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018