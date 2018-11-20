عالم أزهري يكشف عن أعظم طريقة للاحتفال بالمولد النبوي

قال الدكتور محمد وهدان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أعظم طريقة للاحتفال بالمولد النبوي الكريم ليس بالحلوى وعروسة المولد والحصان وحدها، وإنما بالاقتداء به.





وأضاف "وهدان"، خلال حواره ببرنامج "أحلى حياة" على فضائية "ltc"، اليوم الثلاثاء، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- ولد يتيمًا، فما أجمل أن تكون ذكر مولده اليوم بالعطف على الأيتام، مشيرًا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: "من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة"، معقبًا: "أوكازيون حسنات".



