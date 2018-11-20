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أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20/11/2018

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:36 م
أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20/11/2018
أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل سعر الجرام  عيار 21 نحو 612 جنيهات، وسجل عيار 18 قيمة 524.5 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 24 إلى 699 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4896 جنيهًا.

يذكر أنه ليس هناك سعر محدد لمصنعية الذهب، حسب تختلف من محل لآخر، وتختلف أيضا من ماركة لأخرى، ويقوم التاجر بتحديدها، ويتراوح سعرها ما بين 30 جنيه وحتى 60 جنيه للجرام، أما سعر جرام الذهب فيحدده السعر العالمي للأوقية، ويتم تحديده بشكل دوري ويتم تعميمه في السوق المصرية.

يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.
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