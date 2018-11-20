كورة لايف| مشاهدة مباراة المغرب وتونس| Yalla Shoot بث مباشر مباراة تونس والمغرب بث مباشر اليوم

يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مباراته الودية يوم الثلاثاء المقبل، أمام نظيره التونسي، محروما من خدمات اللاعبين المتألقين يونس بلهندة وحكيم زياش، وذلك جراء تعرضهما للإصابة خلال المباراة الاخيرة ضد منتخب الكاميرون.





وكشف طبيب الفريق الوطني، السيد عبد الرزاق هيفتي، في تصريح صحفي بث على الموقع الالكتروني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن يونس بلهندة وحكيم زياش تعدر عليهما مرافقة بعثة المنتخب المغربي التي ستشد الرحال اليوم الأحد صوب تونس، وذلك من أجل استكمال الفحوصات الطبية تحت إشراف الطاقم الطبي الخاص بفريقي غلطة سراي التركي وأجاكس أمستردام الهولندي.





كورة لايف| مشاهدة مباراة المغرب وتونس| Yalla Shoot بث مباشر مباراة تونس والمغرب بث مباشر اليوم









وأوضح هيفتي أن اللاعب بلهندة أصيب على مستوى الفخذ قبيل نهاية الشوط الأول أمام المنتخب الكاميروني، مشيرا إلى أن اللاعب يصاب لأول مرة في هذه العضلة وهناك فحوصات تحتاج إلى ثلاثة أيام من أجل الكشف الدقيق عن مدى خطورة إصابته والتي يتوقع أن تبعده عن الميادين لما يتراوح بين ثلاثة إلى ستة أسابيع.





كورة لايف| مشاهدة مباراة المغرب وتونس| Yalla Shoot بث مباشر مباراة تونس والمغرب بث مباشر اليوم





واشار الى أن بلهندة غادر معسكر المنتخب الوطني المغربي ليلتحق بناديه غلطة اساراي التركي ، حيث سيخضع لكشوفات طبية ومن تم العلاج .