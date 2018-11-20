عاجل - بشرة للأهلي.. الاتحاد الأفريقي يجرد الترجي من اللقب في هذه الحالة

آثار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بوقف حكم مباراة الترجي التونسي وأول أغسطس الإنجولي في الدور قبل النهائي من بطولة إفريقيا، على خلفية اتهامه بتقاضي رشوة من الفريق التونسي، تساؤلات عديدة بشأن مدي بطلان تأهل الترجي وإمكانية اعادة مباراة نصف نهائي البطولة أو حتي تأهل بطل أنجولا واعادة النهائي أمام الأهلي المصري.





وقال محمد فضل الله خبير اللوائح الرياضية أنه يمكن إعادة مباراة الترجي وأول أغسطس وفقا للائحة النزاهة في كرة القدم والتلاعب في المباريات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.





وأضاف: " اللوائح تنص أنه من الممكن لأي فريق متضرر مثل بطل أنجولا أن يلجأ إلى لجنة القيم والأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم لو أثبت تلقي الحكم رشوة ذلك تلغى النتيجة إذا كانت في صالح الفريق الذي قدم الرشوة بشرط تقديم ما يثبت ذلك من خلال أدلة تفيد تقاضيه مبالغ مالية".





وبات من الممكن تجريد الترجي الرياضي التونسي من اللقب الأفريقي، في حالة ثبوت ضلوعه في تقديم رشوي للحكم الذي أدار مباراته أمام أول أغسطس في نصف النهائي.





من ناحية أخري قرر الاتحاد الزامبي التقدم بمذكرة رسمية إلى الاتحاد الإفريقي ، من أجل الاستئناف على قرار إيقاف الحكم جانى سيكازوى لأجل غير مسمي، مؤكدين على ثقتهم الكاملة في براءة الحكم.