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تُقام المباراة اليوم، في الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن :

تُنقل المباراة اليوم عبر قناة ksa sport hd 1.

تقابل المنتخبان 11 مرة بواقع 7 مباريات ودية، و4 مباراة رسمية.

السعودية يلا شوت .. KOORA LIVE HD كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر بدون تقطيع | يلا كورة اون لاين

تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد الأردن الودية، المُقرر إقامتها، مساء يوم الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمّان، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2019. تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد الأردن الودية، المُقرر إقامتها، مساء يوم الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمّان، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2019.





ولعبت السعودية ضد الأردن 8 مباريات من قبل، وشهدت تفوقًا نسبيًّا للأخضر، الذي نجح في تحقيق الفوز في 5 لقاءات، وتعادل المنتخبان في مواجهة وحيدة، وفاز منتخب النشامي الأول لكرة القدم في مباراتين.

السعودية يلا شوت .. KOORA LIVE HD كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر بدون تقطيع | يلا كورة اون لاين

وتشهد مباراة السعودية ضد الأردن الودية، عودة الأخضر للعب في العاصمة عمان، للمرة الأولى منذ يوم 9 من شهر نوفمبر عام 2015، حينما واجه المنتخب الوطني نظيره الفلسطيني في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

السعودية يلا شوت .. KOORA LIVE HD كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر بدون تقطيع | يلا كورة اون لاين

وقبل مباراة السعودية ضد الأردن الودية، واجه الأخضر المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، مساء يوم الجمعة الماضي، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وتمكن من الفوز بهدف دون رد أحرزه عبدالرحمن الغريب.

السعودية يلا شوت .. KOORA LIVE HD كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر بدون تقطيع | يلا كورة اون لاين

يُذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يقع على رأس المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019، التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل، وتضم كلًّا من كوريا الشمالية، ولبنان، وقطر.