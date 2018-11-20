تفاصيل اتهام رجل أعمال ليبي باحتجاز 16 عاملاً من أبناء كفرالشيخ

حرر عددًا من أهالي مركز طوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، محضرًا فى مركز الشرطة، يتهمون فيه رجل أعمال من ليبيا بإحتجاز 16 عامل بناء من أبناءهم بمدينة طبرق الليبية، لإجبار كفيلهم المصرى بتسديد 125 ألف دينار ليبي له.



وحرر الأهالي محضرًا حمل رقم 10974إدارى 2018مركز مطوبس قالوا فيه، إن رجل أعمال ليبي احتجزهم في مدينة طبرق الليبية للضغط على صاحب عملهم المصري لسداد ١٢٥ ألف دينار ليبي له، بعد عودته لمصر رافضًا دفع الأموال فقام رجل الأعمال بإحتجاز العمال لحين دفعها.



واستدعت قوات الشرطة الكفيل المصرى لسؤاله، حيث تهم رجل الأعمال الليبي بأنه كان يريد منه مبلغ مالي 18 ألف دينار ليبي على سبيل الإتاوة وأرغمه على توقيع شيكات على بياض لأنه كان يريد احتكاره، فحينما رفض ابتزازه افتعل تلك القصة، فاضطر للهرب إلى أرض الوطن، وأنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه.