"طلعت" يستقبل أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائب/ أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في مكتبه بالقرية الذكية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالأجندة التشريعية التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في الوقت الراهن لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي.





تناول اللقاء منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها التشريعات الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم المعاملات الالكترونية، وحماية البيانات الشخصية حيث تم استعراض الاهتمام العالمي بحماية البيانات الشخصية خاصة في أعقاب صدور لائحة الاتحاد الاوروبي التي تفرض التزامات على معالجي البيانات، وحقوق المواطن في حماية بياناته الشخصية، كما تم التأكيد على أهمية توعية المواطنين بالاستخدام الأمثل لبياناتهم عند التعامل مع البيئة الرقمية.





وشهد اللقاء استعراض المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة من أجل تمكينها من التطوير التكنولوجي، ولتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين؛ فضلا عن مشروعاتها لتطوير وتحديث البنية التحتية وشبكات الاتصالات في ربوع الوطن لتحسين جودة خدمات الاتصالات في إطار برنامج الحكومة الذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.



