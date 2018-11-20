لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب وتونس kora online بث مباشر مواجهة ودية Maroc vs Tunisie اون لاين
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:17 م
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب وتونس kora online بث مباشر مواجهة ودية Maroc vs Tunisie اون لاين
يحل المنتخب المغربي ضيفا قويا على نظيره التونسي في المباراة الودية التي تجمع بينهما اليوم على ملعب رادس ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كاس افريقيا.
نرصد إليكم رابط مشاهدة مباراة المغرب وتونس الودية بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس أمم أفريقيا المقبلة بعد ضمان صعودهم للبطولة، وسيتم لعب اللقاء على الملعب الأولمبي برادس الذي يتسع إلى 60 ألف متفرج من المدرجات، مواجهة ستكون منتظره من الجمهور في الوطن العربي أجمع، نظراً لتاريخ المنتخبين العريق والمواجهات الحماسية بينهم تاريخياً، ومن خلال تلك المقال سنضيف لكم البث الحي الاونلاين لمشاهدة مباراة المغرب ضد تونس بدون تقطيع وبجودة مميزة.
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب وتونس kora online بث مباشر مواجهة ودية Maroc vs Tunisie اون لاين
مشاهدة مباراة المغرب وتونس بث مباشر
وسيبدأ موعد مشاهدة مباراة المغرب وتونس الودية اليوم الثلاثاء 20-11-2018 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.
وبإمكان عاشقي الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة المغرب وتونس على الهواء مباشرة عبر قناة الكاس الرياضية، وسيتولى التعليق على المباراة المعلق العماني خليل البلوشي، وأيضاً قناة التلفزة الوطنية التونسية الأولى، وقناة الرياضية 3 المغربية، وبالتأكيد من خلال هذه الصفحة سنوفر للجميع رابط يلا شوت لايف يوتيوب لمتابعة المباراة بدون انقطاع وبأعلى جودة ممكنة بمشيئة الله.
مشاهدة مباراة المغرب وتونس بث مباشرمشاهدة مباراة المغرب وتونس بث مباشر
يلا شوت مباراة المغرب وتونس الودية
وسيغيب عن منتخب أسود الأطلس الكثير من اللاعبين أبرزهم يونس بلهندة وحكيم زياش وأيوب الكعبي بداعي الإصابة، فيما سيعطي رينارد المدير للفني الفرصة لأكثر من لاعب للمشاركة باللقاء الودي، فيما سيغيب المدافع ديلان برون عن صفوف المنتخب التونسي بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة أمام منتخب مصر يوم الجمعة الماضي.
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب وتونس kora online بث مباشر مواجهة ودية Maroc vs Tunisie اون لاين
وكانت بعثة منتخب المغرب قد وصل إلى تونس يوم الأحد، وذلك بعد أن تمكنوا من تحقيق أول انتصار تاريخياً على أسود الكاميرون وتأهلوا إلى نهائيات الأمم الأفريقية التي ستقام شهر يونيو من العام المقبل، وكذلك الحال لمنتخب نسور قرطاج الذي ضمن تأهله للبطولة القارية منذ الجولة الرابعة رغم هزيمته أمام مصر مؤخراً.
رابط مشاهدة مباراة المغرب وتونس اون لاين
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب وتونس kora online بث مباشر مواجهة ودية Maroc vs Tunisie اون لاين
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب وتونس kora online بث مباشر مواجهة ودية Maroc vs Tunisie اون لاين
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