رابط يلا شوت (Saudi Arabia) - بث مباشر مباراة السعودية والاردن اليوم كورة لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والاردن ستار

تترقب الجماهير العربية موعد مباراة السعودية والأردن الودية، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات.





وسيكون موعد مباراة السعودية والأردن الودية، في الثامنة مساء بتوقيت المملكة، اليوم الثلاثاء، وستُقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمان.

رابط يلا شوت (Saudi Arabia) - بث مباشر مباراة السعودية والاردن اليوم كورة لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والاردن ستار

وستنقل قناة KSA SPORT 1 مباراة السعودية الأردن اليوم، ويُعلق عليها عبدالله الحربي، كما ستُذاع المواجهة الودية عبر قنوات وتطبيق دوري بلس بتعليق حماد العنزي.