رابط يلا شوت (Saudi Arabia) - بث مباشر مباراة السعودية والاردن اليوم كورة لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والاردن ستار
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:13 معمرو عادل
رابط يلا شوت (Saudi Arabia) - بث مباشر مباراة السعودية والاردن اليوم كورة لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والاردن ستار
تترقب الجماهير العربية موعد مباراة السعودية والأردن الودية، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات.
وسيكون موعد مباراة السعودية والأردن الودية، في الثامنة مساء بتوقيت المملكة، اليوم الثلاثاء، وستُقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمان.
رابط يلا شوت (Saudi Arabia) - بث مباشر مباراة السعودية والاردن اليوم كورة لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والاردن ستار
وستنقل قناة KSA SPORT 1 مباراة السعودية الأردن اليوم، ويُعلق عليها عبدالله الحربي، كما ستُذاع المواجهة الودية عبر قنوات وتطبيق دوري بلس بتعليق حماد العنزي.
رابط يلا شوت (Saudi Arabia) - بث مباشر مباراة السعودية والاردن اليوم كورة لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والاردن ستار
وقبل مباراة السعودية والأردن اليوم، لعب الأخضر وديًا أمام المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، يوم الجمعة الماضي، وفاز بهدف دون رد أحرزه اللاعب عبد الرحمن غريب.
رابط يلا شوت (Saudi Arabia) - بث مباشر مباراة السعودية والاردن اليوم كورة لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والاردن ستار
وتُعد مباراة السعودية والأردن هي الأولى التي يخوضها الأخضر في العاصمة عمان، منذ 3 سنوات، حينما واجه المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018.
رابط يلا شوت (Saudi Arabia) - بث مباشر مباراة السعودية والاردن اليوم كورة لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والاردن ستار
ويتواجد المنتخب الأردني في المجموعة الثانية بمنافسات كأس آسيا 2019، والتي تضم منتخبات أستراليا، سوريا، وفلسطين، فيما تقع السعودية على رأس المجموعة الخامسة مع منتخبات قطر، لبنان وكوريا الشمالية.
رابط يلا شوت (Saudi Arabia) - بث مباشر مباراة السعودية والاردن اليوم كورة لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والاردن ستار
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