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باولن فوافي يعود للمقاصة استعدادا للنجوم

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:13 م
باولن فوافي يعود للمقاصة استعدادا للنجوم
فوافي
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محمد الصو
 

ينتظم باولن فوافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة في تدريبات فريقه اليوم استعدادًا لمواجهة النجوم إف سي بالدوري المصري.

 

وكان باولن فوافي غاب عن فريقه نظرًا لمشاركته مع مدغشقر منتخب بلاده أمام السودان بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

 

ومن المقرر أن يلتقي مصر المقاصة النجوم إف سي، مساء غدٍ ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.



المزيد عن: فوافي باولن فوافي النجوم المقاصة الدوري المصري
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