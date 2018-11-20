كورة لايف - مشاهدة مباراة السعودية والاردن (koora live) .. مشاهدة مباراة السعودية والاردن على كورة ستار live
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:05 معمرو عادل
كورة لايف - مشاهدة مباراة السعودية والاردن (koora live) .. مشاهدة مباراة السعودية والاردن على كورة ستار live
يلتقي مساء اليوم منتخبي الأردن والسعودية، بالعاصمة عمان، ضمن تحضيرات الجانبين، لخوض نهائيات كأس آسيا 2019.
ويأتي لقاء السعودية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا 2019، حيث ينخرط النشامى حالياً في المرحلة الأولى من التحضيرات .
كورة لايف - مشاهدة مباراة السعودية والاردن (koora live) .. مشاهدة مباراة السعودية والاردن على كورة ستار live
تاريخيًا، تعد مواجهة المنتخب السعودي بمضيفه الأردني المواجهة رقم 12 في تاريخ مواجهات المنتخبين المباشرة في جميع البطولات.
وفاز الأخضر ست مواجهات، تعادل في واحدة، وخسر أربع مرات، سجل 15 هدفا، وتلقت شباكه تسعة أهداف.
كورة لايف - مشاهدة مباراة السعودية والاردن (koora live) .. مشاهدة مباراة السعودية والاردن على كورة ستار live
وعلى الجانب الآخر، ستكون زيارة الأخضر للملاعب الأردنية هي الثامنة أمامه وأمام منتخبات أخرى، والثالثة التي يخوضها على أرض استاد مدينة الملك عبد الله الثاني الرياضية في عمان.
كورة لايف - مشاهدة مباراة السعودية والاردن (koora live) .. مشاهدة مباراة السعودية والاردن على كورة ستار live
وحل الأخضر السعودي ضيفًا على نظيره الأردني "مرتين"، الأولى خسرها بهدف يتيم في لقاء ودي دولي في الثاني من أكتوبر عام 2000، والأخرى كسبها 4/3 بضربات الترجيح بعد نهاية الأشواط الأصلية 1/1 في نصف نهائي بطولة فوكس الدولية في الـ 13 من يوليو 2011.وعلى الجانب الآخر، ستكون زيارة الأخضر للملاعب الأردنية هي الثامنة أمامه وأمام منتخبات أخرى، والثالثة التي يخوضها على أرض استاد مدينة الملك عبد الله الثاني الرياضية في عمان.
كورة لايف - مشاهدة مباراة السعودية والاردن (koora live) .. مشاهدة مباراة السعودية والاردن على كورة ستار live
وحل الأخضر السعودي ضيفًا على نظيره الأردني "مرتين"، الأولى خسرها بهدف يتيم في لقاء ودي دولي في الثاني من أكتوبر عام 2000، والأخرى كسبها 4/3 بضربات الترجيح بعد نهاية الأشواط الأصلية 1/1 في نصف نهائي بطولة فوكس الدولية في الـ 13 من يوليو 2011.
كورة لايف - مشاهدة مباراة السعودية والاردن (koora live) .. مشاهدة مباراة السعودية والاردن على كورة ستار live
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