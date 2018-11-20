الأهلي يعرض "نجميه" على الإسماعيلي لشراء محمود متولي

عرض النادي الأهلي الثنائي علي لطفي وأكرم توفيق على النادي الإسماعيلي لضم لاعبه محمود متولي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





ويسعى الأهلي لضم محمود متولي من الإسماعيلي الذي يتمسك بشراء توفيق ولطفي ويرفض دخولهما ضمن صفقة متولي.





ويعد محمود متولي أحد أهم اللاعبين المطلوبين لدى القلعة الحمراء في انتقالات يناير.



