"مسك" تمثل مصر في مؤتمر عالمي للسياحة بفرنسا.. تعرف على التفاصيل!

تسافر الفنانة مسك سفيرة مصر للسياحة، إلى مدينة كان الفرنسية للمشاركة فى مؤتمر عالمى لتنشيط السياحة فى العالم بحضور رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب وممثلين عن العديد من الدول، على أن يتم إقامة معرض لأشهر الأماكن السياحية فى مختلف دور العالم ومن ضمنها مصر.

وصرحت مسك أن فخورة بتمثيل مصر فى هذا المؤتمر العالمى الذى يهدف إلى تنشيط السياحة فى مختلف دول العالم مضيفة أنها ستلقى كلمة خلال هذا المؤتمر تتحدث فيها عن أهم الأماكن السياحية فى مصر والتحديات التى تواجه السياحة والوضع الحالى لها على أن تستمر هناك لمدة 3 أيام وهى فترة إقامة المؤتمر.

وفى سياق أخرى تستعد مسك لتصوير مسلسل جديد بعد عودتها من فرنسا وتتكتم على الإعلان عنه إلى حين التعاقد عليه بشكل رسمى وبدء تصوير أول مشاهدها فيه، ليكون العمل استمرارها لظهورها فى الدراما خلال السنوات الأخيرة حيث قدمت آخر أعمالها "اللهم ما انى صايم" مع مصطفى شعبان والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.