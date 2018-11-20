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انتظاراً لخروج جثمانها.. أهالي المتوفاة في مستشفى خاص يتجمعون أمام مشرحة "دسوق"

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:10 م
انتظاراً لخروج جثمانها.. أهالي المتوفاة في مستشفى خاص يتجمعون أمام مشرحة دسوق
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سالى رضوان
 
ينتظر أهالي هدى ابراهيم الشاعر، التى لقت مصرعها داخل مستشفى خاص بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، خروج جثمانها من مشرحة مستشفى دسوق العام، عقب الإنتهاء من تشريحه لبيان سبب الوفاة، وتجمع العشرات من اهالى قرية شباس الشهداء، مسقط رأس المتوفاة، امام مشرحة المستشفى إنتظارًا لخروج الجثمان، عقب تصريح النيابة العامة بتشريحه والدفن.

وإتهم أهالي متوفاه بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق فى محافظة كفر الشيخ، فى محضر رسمى حمل رقم 4483ادارى قسم دسوق، أحد المستشفيات الخاصة بالتسبب فى وفاتها أثناء إجراؤها عملية "زائدة دودية"، مطالبين بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة لمعرفة ملابسات وفاتها داخل غرفة العمليات ومحاولة العاملين بالمستشفى إلقاؤها خارج المستشفى.
انتظاراً لخروج جثمانها.. أهالي المتوفاة في مستشفى خاص يتجمعون أمام مشرحة "دسوق"
انتظاراً لخروج جثمانها.. أهالي المتوفاة في مستشفى خاص يتجمعون أمام مشرحة "دسوق"
انتظاراً لخروج جثمانها.. أهالي المتوفاة في مستشفى خاص يتجمعون أمام مشرحة "دسوق"
المزيد عن: مصر مشرحة دسوق كفرالشيخ دسوق اخبار
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