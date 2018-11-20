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ضبط صاحب محل مصوغات للإتجار في النقد الأجنبي بالغربية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:08 م
ضبط صاحب محل مصوغات للإتجار في النقد الأجنبي بالغربية
المتهمان
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أيمن يحيي
 
تمكنت مياحث الأموال العامة بمديرية امن الغربية، بقيادة العقيد وليد فايد رئيس مباحث الاموال العامه، من ضبط صاحب محل بيع مصوغات وشخص آخر أثناء استبدال مبالغ من النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون.

وتلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية اخطار بقيام المدعو محمود.ب.م.ب صاحب محل مصوغات بمدينة قطور بمزاولة نشاط واسع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وباسعار السوق السوداء متخذا من المحل مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الاجراءات ومداهمة محله تم ضبطه وبحوزته (٢٠٣٩ دولار-٤٠٠يورو-٧٥٠ريال سعودي ٦١٠٠٠جنيه مصري)، كما تم ضبط المدعو (محمد.ن.ع.ع) مواليد سنة ٩٥ دبلوم صنايع ومقيم سما تاى مركز قطور الذى حضر اثناء الضبط لاستبدال مبلغ من العملات الاجنبية بعملات مصرية وبحوزتة مبلغ(١٠٠٠ دولار-٢ريال قطرى-١١٠ جنيه مصرى - هاتف محمول).

تم اقتياد المتهمين لديوان عام مركز قطور وحرر لهم محضر وعرضهم على النيابة العامه للتصرف بشأنهم.
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