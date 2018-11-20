مومياوات "يويا وتويا" أكثر ما جذب الزوار في المتحف المصري

قال صباح عبد الرازق المدير العام للمتحف المصري بالتحرير، إن أكثر القطع التي جذبت الزوار في الجناح الجديد لآثار يويا وتويا والتي تضم 214 قطعة أثرية منها قطع تعرض لأول مرة هي مومياوتي يويا وتويا واللتان تعرضان للمرة الأولى.





وأوضحت عبد الرازق أن آثار يويا وتويا كانتا موجودتين بشكل غير ملائم للعرض المتحفي بسبب تكدس القطع في أحد القاعات بالمتحف، ولكن بعد نقل قطع الملك توت عنخ آمون للمتحف الكبير، تم عمل سيناريو عرض جديد لقطع الكاهن تويا، وزوجته يويا، والتي عثر عليها في مقبرتهما في وادي الملك، وهي مقبرة كاملة.





وأشارت أن ضمن أندر القطع بردية طولها 20 متر وتعرض لأول مرة، وموياوتي يويا وتويا والتي كانتا غير معروضتين وتم عرضهما في سيناريو العرض الجديد.





يذكر أن جناح العرض الخاص بآثار يويا وتويا افتتحه وزير الآثار الدكتور خالد العناني أمس الاثنين على هامش الاحتفال بمرور 116 عام على افتتاح المتحف، وهي الاحتفالية التي شهدها 31 وزير و50 سفير من مختلف الدول الأوربية والعربية.



