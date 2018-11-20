رئيس DMC يفاجئ ذوي الاحتياجات الخاصة بهذا القرار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أكد هشام سليمان رئيس شبكة قنوات "DMC"، أنه مهتم بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم رضوى حسن وهي أول مذيعة كفيفة، حيث تعمل مقدمة برنامج "السفيرة عزيزة" بفضائية DMC، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم، الذي استضافته مؤخرًا مدينة شرم الشيخ.

وأعلن "سليمان" دعمه للمبادرة، حيث سيُجرى استضافة 4 من ذوي القدرات الخاصة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في حفل الافتتاح مساء اليوم وحتى 28 من شهر نوفمبر الحالي، حيث من المقرر أن يقوموا بالسير على السجادة الحمراء.

كما طالب "سليمان" أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بإنشاء حضانة لذوي القدرات الخاصة في مدينة الإنتاج الإعلامي.