مروان حامد: فوز "الأصليين" في المهرجان القومي للسينما تقدير كبير (فيديو)
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:02 مشيماء عطية - تصوير: نيرمين فتحي
أعرب المخرج مروان حامد عن سعادته بعد بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "الأصليين" في المهرجان القومي للسينما، مؤكدًا أنها جائزة كبيرة ومهمة وقيمة ويزيد من قيمتها وقوفه على مسرح كبير مع أساتذته.
وأضاف "حامد" في تصريحات خاصة
ل"الفجر الفني" أن حصد فيلم "الأصليين" لعدة جوائز هو أمر مهم
وتقدير كبير من المهرجان للفيلم.
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