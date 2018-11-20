يلا شوت Saudi بث مباشر السعودية والاردن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:00 معمرو عادل
يلا شوت Saudi بث مباشر السعودية والاردن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
يلاقي المنتخب السعودي منافسه الأردني، غدًا الثلاثاء، في مباراة ودية، على ملعب الملك عبدالله الثاني، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا 2019 في الإمارات.
وتقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.
يلا شوت Saudi بث مباشر السعودية والاردن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
وتنقل المباراة على قناة KSA SPORT HD 1.
وسيغيب عن المنتخب السعودي سالم الدوسري وياسر الشهراني، وسلطان الغنام بسبب الإصابة.
والتقى المنتخبان 11 مرة من قبل، بواقع 7 مباريات ودية، و4 مباريات رسمية، 3 منها عربيًا ومرة واحدة آسيويًا.
يلا شوت Saudi بث مباشر السعودية والاردن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
وأحرز لاعبو المنتخب السعودي 15 هدفًا، مقابل 9 أهداف للمنتخب الأردني.
ويلعب المنتخب الأردني في كأس آسيا 2019 ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أستراليا وسوريا وفلسطين
في حين يلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الخامسة في كأس آسيا، إلى جانب قطر ولبنان وكوريا الشمالية.
يلا شوت Saudi بث مباشر السعودية والاردن اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
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