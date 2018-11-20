وكيلة "التعليم" بشمال سيناء تتابع إنتاج وتصنيع الوجبة المدرسية

توجهت المهندسة ليلى مرتجي، وكيلة وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، صباح اليوم، الثلاثاء، إلى المركز المتطور للتنمية والتغذية المدرسية بالعبور لمتابعة إنتاج وتصنيع الوجبة الغذائية التي ستوزع على طلبة المدارس.

واطمأنت "مرتجي"، على مراحل إنتاج الوجبة ومكوناتها، ورافقها في الزيارة أحلام الحارون مديرة التعليم الإعدادي بالمديرية ومصطفى تهامي موجه عام التغذية بالمديرية.