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وكيلة "التعليم" بشمال سيناء تتابع إنتاج وتصنيع الوجبة المدرسية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:00 م
وكيلة التعليم بشمال سيناء تتابع إنتاج وتصنيع الوجبة المدرسية
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احمد كريم
 

توجهت المهندسة ليلى مرتجي، وكيلة وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، صباح اليوم، الثلاثاء، إلى المركز المتطور للتنمية والتغذية المدرسية بالعبور لمتابعة إنتاج وتصنيع الوجبة الغذائية التي ستوزع على طلبة المدارس.

 

واطمأنت "مرتجي"، على مراحل إنتاج الوجبة ومكوناتها، ورافقها في الزيارة أحلام الحارون مديرة التعليم الإعدادي بالمديرية ومصطفى تهامي موجه عام التغذية بالمديرية.


وكيلة "التعليم" بشمال سيناء تتابع إنتاج وتصنيع الوجبة المدرسية
وكيلة "التعليم" بشمال سيناء تتابع إنتاج وتصنيع الوجبة المدرسية
وكيلة "التعليم" بشمال سيناء تتابع إنتاج وتصنيع الوجبة المدرسية
المزيد عن: شمال سيناء الوجبة المدرسية
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