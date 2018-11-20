المرور يضبط أخطر تشكيل عصابي لتزوير المستندات والمحررات الرسمية بالقليوبية (صور)

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء هشام عامر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، من ضبط تشكيل عصابة لتزوير المستندات والمحررات الرسمية.

وكانت وردت معلومات مفادها قيام نبيل محمد عثمان خربوش 46 سنة، عاطل، ومقيم شبرا الخيمة، محمد حنفي محمد سليمان 30 سنة، صاحب عمل ومقيم شبرا الخيمة ثاني، بتكوين تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية.

وبتقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين سالفي الذكر وتفتيش مسكن المتهمين عثر على شهادة من معهد تكنولوجيا للحاسبات مزورة بالاصطناع الكامل، شهادة خبرة باسم المتحرى عنه نبيل محمد عثمان من الشركة الهندسية للصناعات مزورة بالاصطناع الكامل، 3 سجل تجارى مزورين بالاصطناع الكامل، خطاب تأمين ممهور بخاتم شعار الجمهورية مزورين بالاصطناع الكامل، 3 نماذج بيانات نجاح خالية البيانات خاصة بوزارة التربية والتعليم، نموذج سحب نقدى من بنك الاسكندرية بإسم محمد رمضان محمد مزور بالاصطناع الكامل، عقد زواج مزور بالاصطناع الكامل.

وكما تم ضبط بيان نجاح باسم نجل المتحرى عنه احمد نبيل ممهور بخاتم شعار الجمهورية مزور بالاصطناع الكامل، 2 بطاقة رقم قومى لشخصين مختلفين، 5 صور ضوئية لبطاقات رقم قومى احداها تخص المتحرى عنه، 4 قيد ميلاد ممهورين بخاتم شعار الجمهورية مزورين بالاصطناع الكامل، 2 نموذج شهادة طبية خاصة باستخراج رخص القيادة مزورين بالاصطناع الكامل، نموذج تخلف عن اداء خدمة عسكرية مزور بالاصطناع الكامل، كارنيه منسوب صدوره للمجلس القومي لحقوق المراة برئاسة الجمهورية باسم المتحرى عنه، رخصة قيادة خاصة بالمتهم منسوب صدورها للإدارة العامة لمرور القاهرة مزورة بالاصطناع الكامل، ومبلغ مالى وقدرة 305 جنية عملات ورقية مختلفة، تليفون محمول صيني أسود اللون خاص بالمتهم.

وبتفتيش مسكن المتهم الثاني عثر بحوزته على 14 صور ضوئية لافراجات جمركية، هاتف محمول ماركة سامسونج، وبمناقشة المتهمين سالفى الذكر أقرا بتحصلهم على المحررات المزورة من محمود عبدالمعطي صالح محمد 35 سنه، صاحب محل خدمات كمبيوتر ومقيم شبرا الخيمة ثان القليوبية.

وقاموا بإرشاد الضباط عن محل خدمات الكمبيوتر والذي يتخذ منه المتهم الثالث مقرا لممارسة نشاطة الاجرامي وبتفتيشه عثر على جهاز كمبيوتر بمشتملاته، طابعه ألوان، 2 عقد زواج عرفى خالي البيانات ممهور بخاتم شعار الجمهورية مزوران بالاصطناع الكامل، 3 بصمة لخاتم يقرا كلية الطب بالقوات المسلحة مزورين بالاصطناع الكامل، 2 شهادة اعتناق الدين الإسلامي منسوب صدورها للأزهر الشريف يشتبه في كونها مزورة، شهادة ميلاد يشتبه في كونها مزورة، 13 شهادة بيان نجاح منسوب صدورها إلى عديد من الجهات التعليمية المختلفة مدونة بالبيانات مزورين بالاصطناع الكامل، 9 شهادة بيان نجاح خالية البيانات مزورين بالاصطناع الكامل، 5 نماذج تأمين مدونه بالبيانات مزورين بالاصطناع الكامل، 4 نماذج منسوبة للتأمين والمعاشات بوزارة الدفاع مزورين بالاصطناع الكامل، 2 نموزج مفرادت مرتب مدونه بالبيانات مزورين بالاصطناع الكامل، نموذج منسوب لوزارة الصحة مدون بالبيانات مزور بالاصطناع الكامل.

وتم ضبط 3 نماذج منسوبة لوزارة القوى العامله مدونه بالبيانات مزورين بالاصطناع الكامل، نموذج منسوب لمصلحة الضرائب مدون بالبيانات مزور بالاصطناع الكامل، خطاب موجه من التأمين والمعاشات لمرور القليوبية مدون بالبيانات مزور بالاصطناع الكامل، شهادة اعتناق للدين الإسلامي خالية من البيانات مزور بالاصطناع الكامل، قيد طلاق خالى البيانات مزور بالاصطناع الكامل، مبلغ مالى وقدرة 4600 جنيه عملات ورقية مختلفة.

وأمر اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور بإحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.