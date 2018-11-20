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آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار "يويا وتويا"

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:58 م
آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار يويا وتويا
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حسام زيدان
 
قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن المتحف شهد اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا حيث توافد آلاف الزائرين من مختلف المصريين لمشاهدة الجناح الجديد الذي يعرض 214 قطعة أثرية ليويا وتويا. 

وأشارت عبد الرازق إلى أن المتحف شهد إقبال من المصريين والأجانب المقيمين، وذلك بعد دعوة الدكتور خالد العناني وزير الآثار أمس؛ لزيارة المتحف مجانًا ومشاهدة التطويرات الجديدة به. 

وأضافت عبد الرازق إلى أن المتحف يشهد رواجًا سياحيًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث ازدادت نسبة الزيارة بشكل كبير خصيصًا مع بداية الموسم السياحي الجديد. 

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار،  كان قد أعلن أمس الإثنين، وبمناسبة مرور 116 عاما على افتتاح المتحف المصري بالتحرير، أن الزيارة للمصريين والعرب المقيمين الثلاثاء 20 نوفمبر بالمجان لجميع الأعمار، وهي الدعوة التي لاقت إقبالًا كبيرًا. 

آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار "يويا وتويا"
آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار "يويا وتويا"
آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار "يويا وتويا"
آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار "يويا وتويا"
آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار "يويا وتويا"
آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار "يويا وتويا"
آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار "يويا وتويا"
آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار "يويا وتويا"
آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار "يويا وتويا"
آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار "يويا وتويا"
آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار "يويا وتويا"
آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار "يويا وتويا"
آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار "يويا وتويا"
آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار "يويا وتويا"
آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار "يويا وتويا"
آلاف الزوار في المتحف المصري بالتحرير لمشاهدة آثار "يويا وتويا"
المزيد عن: يويا وثويا يويا وتويا وزارة الاثار مصر لمتحف المصري بالتحرير العناني اﻻثار آلاف الزوار 116 عام
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