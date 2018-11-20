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على الجانب الأخر حقق منتخب الأردن فوزًا عل نظيره الهندي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين على ملعب الملك عبد الله الثاني، وسيبدأ النشامي مشواراه في كأس أمم آسيا بملاقاة المنتخب الأسترالي، ثم سوريا وفلسطين في الجولتين الثانية والثالثة.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم 20-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري kia sport HD

واستدعى المدرب أنطونيو بيتزي 25 لاعبًا لمواجهة الأردن وديًا استعدادًا لكأس أمم آسيا 2019، وبعد استدعاء كلًا من ياسر الشهراني وسالم الدوسري، غادروا المعكسر بسبب تعرضهم للإصابة بعد مباراة اليمن الودية، وشهد مركز حراسة المرمى تواجد الثلاث، محمد العويس ووليد عبد الله ومحمد اليامي، وسيقود خط دفاع الأخضر القائد حسين عبد الغني وسلطان الغنام ومحمد البريك وعمر هوساوي ومحمد آل فتيل وحسان التمبكتي وعلى البليهي، فيما سيستيمر في قيادة خط الوسط محمد كنو بالإضافة إلى عبد اله عطيف وأيمن الخليف وحسين المقهوي وسلمان الفرج ويحيى الشهري وهتان باهبري، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن غريب، تركي العمار، وسيتواجد في خط الهجوم كلًا من، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.

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