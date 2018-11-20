ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

«يلا شوت» مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم 20-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري kia sport HD

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:53 م
«يلا شوت» مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم 20-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري kia sport HD
طباعة
 
«يلا شوت» مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم 20-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري kia sport HD

على الجانب الأخر حقق منتخب الأردن فوزًا عل نظيره الهندي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين على ملعب الملك عبد الله الثاني، وسيبدأ النشامي مشواراه في كأس أمم آسيا بملاقاة المنتخب الأسترالي، ثم سوريا وفلسطين في الجولتين الثانية والثالثة.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم 20-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري kia sport HD

واستدعى المدرب أنطونيو بيتزي 25 لاعبًا لمواجهة الأردن وديًا استعدادًا لكأس أمم آسيا 2019، وبعد استدعاء كلًا من ياسر الشهراني وسالم الدوسري، غادروا المعكسر بسبب تعرضهم للإصابة بعد مباراة اليمن الودية، وشهد مركز حراسة المرمى تواجد الثلاث، محمد العويس ووليد عبد الله ومحمد اليامي، وسيقود خط دفاع الأخضر القائد حسين عبد الغني وسلطان الغنام ومحمد البريك وعمر هوساوي ومحمد آل فتيل وحسان التمبكتي وعلى البليهي، فيما سيستيمر في قيادة خط الوسط محمد كنو بالإضافة إلى عبد اله عطيف وأيمن الخليف وحسين المقهوي وسلمان الفرج ويحيى الشهري وهتان باهبري، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن غريب، تركي العمار، وسيتواجد في خط الهجوم كلًا من، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم 20-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري kia sport HD


المزيد عن: مواجهة الاردن مشاهدة مباراة السعودية والاردن يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية والاردن كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية والاردن كورة اون لاين مشاهدة مباراة السعودية والاردن على كورة ستار مشاهدة مباراة السعودية والاردن بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة السعودية والاردن ، مباراة السعودية والاردن مباشر مشاهدة مباراة السعودية والاردن مباراة السعودية والاردن مباشر بث مباشر مباراة السعودية والاردن يوتيوب بث مباشر مباراة السعودية والاردن كورة ستار بث مباشر مباراة السعودية والاردن كورة اون لاين بث مباشر مباراة السعودية والاردن بين سبورت بث مباشر مباراة السعودية والاردن بدون تقطيع بث مباشر مباراة السعودية والاردن اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة السعودية والاردن اليوم بث مباشر الهوس الامي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
2
x
14:45
2
الجونة
إنبي
-
x
18:00
-
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
1
x
14:00
1
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
-
x
19:00
-
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
-
x
19:00
-
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 4:20:23 PM