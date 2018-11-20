ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر.. أهم فقرات "القاهرة اليوم" الليلة

يناقش برنامج القاهرة اليوم، الذي يبث على شاشة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف عدد من الموضوعات الاجتماعية والثقافية والطبية، أهمها اليوم العالمي للطفل وهذا خلال حوار مع 4 أطفال للتعرف على اهم المشكلات التى يعاني منها الطفل، وماهي الحلول .





وفي فقرة أخرى يفتح الإعلامي جمال عنايت ملف الاقامة مقابل شراء العقار مع المهندس امجد حسنين نائب رئيس غرفة التطوير العقاري .





كما تناقش الإعلامية بثينة توكل الأسباب الحقيقة لارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر، مع الدكتور أحمد ابوفريخة استاذ التوليد.





وفي آخر فقرات القاهرة اليوم يحل الكاتب ابراهيم الجارحي في ضيافة جمال عنايت للتعرف على تاريخ مصر وحي الظاهر.



