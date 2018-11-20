ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر.. أهم فقرات "القاهرة اليوم" الليلة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:53 م
ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر.. أهم فقرات القاهرة اليوم الليلة
طباعة
 
يناقش برنامج القاهرة اليوم، الذي يبث على شاشة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف عدد من الموضوعات الاجتماعية والثقافية والطبية، أهمها اليوم العالمي للطفل وهذا خلال حوار مع 4 أطفال للتعرف على اهم المشكلات التى يعاني منها الطفل، وماهي الحلول . 

وفي فقرة أخرى يفتح الإعلامي جمال عنايت ملف الاقامة مقابل شراء العقار مع المهندس امجد حسنين نائب رئيس غرفة التطوير العقاري . 

كما تناقش الإعلامية بثينة توكل الأسباب الحقيقة لارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر، مع الدكتور أحمد ابوفريخة استاذ التوليد. 

وفي آخر فقرات القاهرة اليوم يحل الكاتب ابراهيم الجارحي في ضيافة جمال عنايت للتعرف على تاريخ مصر وحي الظاهر.

يذكر أن برنامج القاهرة اليوم من تقديم كلا من جمال عنايت، وبثينة توكل، إدوارد، و نانسي مجدي، واشراف فهيمة احمد واخراج محمد عاطف
المزيد عن: الولادة القيصرية القاهرة اليوم أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
2
x
14:45
2
الجونة
إنبي
-
x
18:00
-
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
1
x
14:00
1
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
-
x
19:00
-
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
-
x
19:00
-
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 4:20:23 PM