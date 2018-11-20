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"100 مليون صحة": الانتهاء من تدريب الفرق الطبية المشاركة في المرحلة الثانية من الحملة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:38 م
100 مليون صحة: الانتهاء من تدريب الفرق الطبية المشاركة في المرحلة الثانية من الحملة
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هدى عبدالرازق
 

قال جلال الشيشيني، نائب مدير حملة 100 مليون صحة، إنه تم توقيع الكشف على ما يقرب من 10 ملايين شخص بمحافظات المرحلة الأولى من المبادرة، منوهًا أنهم يستهدفون توقيع الكشف على 17 مليون شخص في المرحلة الأولى للمرحلة.

 

وأشار "الشيشيني"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم الانتهاء من تدريب الفرق الطبية التي ستشارك في المرحلة الثانية من الحملة، ويبلغ عددهم 3 آلاف طبيب، حيث ستبدأ الحملة في أول ديسمبر.

 

ولفت إلى أن هناك خط ساخن على الرقم 15355 لتلقي أي شكاوى أو مقترحات من المواطنين، ويتم الرد خلال 48 ساعة.


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