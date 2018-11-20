"كاف" يخطر الجبلاية بإيقاف طارق حامد أمام النيجر

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا من الاتحاد الإفريقي "كاف" يخطره بإيقاف طارق حامد لاعب منتخب مصر أمام النيجر، بسبب حصوله على إنذارين بالتصفيات الإفريقية.





وحصل طارق حامد على إنذار أمام تونس في الجولة الأولى قبل أن يتلقى الثاني أمام المنتخب نفسه بالجولة الخامسة.





ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر منتصف شهر مارس المقبل، بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.



