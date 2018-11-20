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دراسة تلزم الرجال بتناول وجبة الفطور.. والسبب!

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:23 م
دراسة تلزم الرجال بتناول وجبة الفطور.. والسبب!
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ألزمت دراسة تم إجراءها في جامعة هارفرد الرجال بتناول وجبة الفطور لتفادي إصابتهم بأمراض القلب وخاصة تفادي مرض نقص التروية.

وأفادت مجلة Circulation بأن العلماء أثبتوا أن الرجال الذين لا يتناولون الفطور طوال حياتهم يزداد خطر إصابتهم بمرض نقص التروية بنسبة 27% مقارنة بالذين يفطرون يوميا.

توصل العلماء إلى هذه النتيجة من دراستهم للمعلومات الطبية التي جمعت خلال 16 عاما عن 27 ألف رجل أعمارهم تتراوح بين 45-82 سنة.

وقد اكتشف الباحثون أنه خلال هذه السنوات، تم تشخيص إصابة أكثر من 1.5 ألف رجل بنقص التروية، على الرغم من خلوهم من أي حالة لأمراض القلب عند بداية الدراسة.

اتضح للباحثين أن إصابة الرجال بهذا المرض سببه عدم تناول وجبة الفطور، حيث تبين أن معظم هؤلاء هم من المدخنين والخاملين ومن المفرطين في تناول الكحول.

ومرض نقص التروية هو مرض مزمن يصيب عضلة القلب، نتيجة نقص إمدادات الدم الشرياني إلى القلب أو توقفها تماما.
المزيد عن: وجبة الفطور دراية تناول وجبة الفطور الفطور السبب التروية
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