الإمام الأكبر يلتقي وزير الداخلية الإماراتي على هامش أعمال ملتقى تحالف الأديان

التقى الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، الفــريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي، وذلك على هامش أعمال ملتقى تحالف الأديان المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان "كرامة الطفل في العالم الرقمي".

وتم خلال اللقاء الذي عقد اليوم بأرض المعارض بأبو ظبي، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها تعزيز سبل التعاون بين الأطر الأمنية والخطابات الدينية الروحية، والعمل على تسليط الضوء على المفاهيم المتصلة بالجرائم الإلكترونية والتعقيدات التي أنتجتها تقنيات الاتصال الحديثة والتي قد تواجه رجال الدين والقادة الروحيين، ليكون بمقدورهم تطوير خطاباتهم بشكل يراعي هذه المستحدثات وسد الثغرات الناشئة عنها، من أجل الحفاظ على الأطفال من مخاطر الشبكة العنكبوتية وبما يساهم في حماية كرامة الطفل في العالمي.

وأشاد الإمام الأكبر، بالملتقى العالمي الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالجهود التي تبذلها في مجالات إثراء الحوار بين مختلف الثقافات والأديان، مؤكدا أن هذه الجهود والمبادرات، التي تعكس موقفًا راسخا، يتم من خلالها تقديم كل ما يصبُّ في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.