البث المباشر مباراة السعودية والاردن مشاهدة مميزة بدون تقطيع



وتنطلق صافرة حكم مباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة 8:00 من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الملك عبدالله الثاني وسيذاع اللقاء على قناة KSA SPORT HD 1 وأيضاً على قنوات دوري بلس وتطبيق الهاتف الجوال.

وكان المدير الفني للمنتخب السعودي، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي قال في تصريحات له أمس إن مواجهة الأردن مختلفة عما سبقها كونها تأاتي لهدف إنساني بجانب التنافس الرياضي.

البث المباشر مباراة السعودية والاردن مشاهدة مميزة بدون تقطيع

على ملعب الملك عبد الله الثاني يلتقي منتخبي السعودية والأردن في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر في المباراة الودية التي تقام بينهما ضمن استعدادات المنتخبين لكأس أمم آسيا 2019، لايف مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر اليوم الثلاثاء لجميع السرعات. وكان منتخب السعودية قد لعب مباراة ودية أمام المنتخب اليمني يوم 16 من الشهر الجاري، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب السعودي بهدف دون رد، وتعتبر هذه المواجهة الودية هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة كوريا الشمالية في الجولة الأولى من كأس أمم آسيا، والتي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل. البث المباشر مباراة السعودية والاردن مشاهدة مميزة بدون تقطيع على الجانب الأخر حقق منتخب الأردن فوزًا عل نظيره الهندي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين على ملعب الملك عبد الله الثاني، وسيبدأ النشامي مشواراه في كأس أمم آسيا بملاقاة المنتخب الأسترالي، ثم سوريا وفلسطين في الجولتين الثانية والثالثة. واستدعى المدرب أنطونيو بيتزي 25 لاعبًا لمواجهة الأردن وديًا استعدادًا لكأس أمم آسيا 2019، وبعد استدعاء كلًا من ياسر الشهراني وسالم الدوسري، غادروا المعكسر بسبب تعرضهم للإصابة بعد مباراة اليمن الودية، وشهد مركز حراسة المرمى تواجد الثلاث، محمد العويس ووليد عبد الله ومحمد اليامي، وسيقود خط دفاع الأخضر القائد حسين عبد الغني وسلطان الغنام ومحمد البريك وعمر هوساوي ومحمد آل فتيل وحسان التمبكتي وعلى البليهي، فيما سيستيمر في قيادة خط الوسط محمد كنو بالإضافة إلى عبد اله عطيف وأيمن الخليف وحسين المقهوي وسلمان الفرج ويحيى الشهري وهتان باهبري، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن غريب، تركي العمار، وسيتواجد في خط الهجوم كلًا من، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا. وتنقل مباراة السعودية والأردن اليوم الثلاثاء عبر قناة KSA SPORT HD 1، بث مباشر مباراة السعودية والأردن رابط يوتيوب لايف اتش دي.

البث المباشر مباراة السعودية والاردن مشاهدة مميزة بدون تقطيع

