السعودية شمس الأسطورة تواصل تسجيل أغنياتها الجديدة (فيديو)

تواصل المطربة السعودية شمس الأسطورة، تسجيل عدد من الأغنيات، بأحد الاستوديوهات بالقاهرة، تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وقامت شمس بتسجيل أغنيتين بصوتها هما "جلطة" لعبد الله الخشرومى، "وأريد الله يسامحنى" لرحمة رياض، بتوزيعات جديدة مع الفنان ماهر صلاح، وكما تستعد شمس لإحياء عدد من الحفلات فى مصر و السعودية، و عدة دول خليجية.

يذكر أن شمس طرحت مؤخرا أولى أغنياتها "طيب العشرة"، من كلمات محمد الهاشمي ،والحان خالد العبيدي، و توزيع مثنى العيسى،ومهندس صوت ماهر صلاح.