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برلماني: المواطن البسيط ورفع مستوى معيشته هو الشغل الشاغل للرئيس

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:23 م
برلماني: المواطن البسيط ورفع مستوى معيشته هو الشغل الشاغل للرئيس
النائب أشرف رشاد عثمان
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إسلام شعراوي
 
قال النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بضرورة تحسين المعيشة وزيادة الحماية الاجتماعية خلال الموازنة العامة للدولة ٢٠١٩-٢٠٢٠ تؤكد أن المواطن البسيط ورفع مستوى معيشته هو الشغل الشاغل للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى حرص الرئيس السيسي على تحسين الخدمات الضرورية التي تقدم للمواطن وبالتالي كانت ضمن أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، وهى مراعاة الفئات الأكثر فقرا وتحسين معيشة المواطن وزيادة المظلة التأمينية تأتي انطلاقا من حرصه على تحقيق حياة كريمة لائقة للمواطنين وانطلاقا أيضا من تكليفات الرئيس في الموازنة الجديدة وفي مقدمة تلك الخدمات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والشباب وتطوير العشوائيات وتوفير وسائل النقل وتطويرها واستكمال المشروعات التنموية الكبري التى بدأها الرئيس منذ توليه قيادة البلاد.
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