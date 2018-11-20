اليوم.. شيخ الأزهر يشهد فعاليات ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات بأبو ظبي

يشهد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، فاعليات ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات في نسخته الأولى، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان "كرامة الطفل في العالم الرقمي".

ويلقي فضيلة الإمام الأكبر الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للملتقى العالمي، الذي تقام فاعلياته بين أرض المعارض وواحة الكرامة بأبو ظبي، بالتزامن مع "اليوم العالمي للطفولة"، وذلك بحضور عدد من قادة زعماء الأديان على مستوى العالم ولفيف من كبار المسئولين الإماراتيين.

وكان الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد وصل أمس إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث كان في مقدمة مستقبليه، المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبو ظبي، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس هيئة الأوقاف والشئون الإسلامية، والدكتور سلطان فيصل الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، واللواء خليفة حارب الخيلي نائب وزير الداخلية.