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برلماني: ساطع النعماني يعكس تضحيات رجال الشرطة (فيديو)

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:19 م
برلماني: ساطع النعماني يعكس تضحيات رجال الشرطة (فيديو)
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ندى محمد
 

أكد اللواء أحمد الخشب، عضو مجلس النواب، أن اللواء ساطع النعماني يعد بطولة وإيثار يستحق الكثير، ويعكس ما يقوم به رجال الشرطة من التضحية بحياتهم في سبيل الوطن.

 

وأضاف، في لقاء مع فضائية "مصر الأولى"، اليوم الثلاثاء، أن "النعماني" قدم حياته فداء لمصر ودائما كان يطالب الجميع بالحفاظ على الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة لم تبخل عليه بالعلاج منذ إصابته في عام 2013 وإطلاق اسمه على ميدان النهضة بعد وفاته.

 

كما لفت إلى أن الدولة ترعى كل مصاب وشهيد ويجب على الشباب حذو حذوه في العمل من أجل فداء الوطن.

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