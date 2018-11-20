ضبط 12 متهما من العناصر الخطرة و7 أسلحة نارية في القناطر الخيرية (صور)

شنت مديرية أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز القناطر الخيرية، إستهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائي بالإشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمني بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الأشراف الميداني لقيادات إدارة البحث الجنائي.



وتاتي الحملة في إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية علي مستوي جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتي صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك في مجال الحملات المتنوعة واسعة الإنتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري.





وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 12متهما من العناصر الخطرة، و7اسلحه نارية، و5قضايامخدرات بإجمالى 550جم حشيش،و200جم هيروين،250 قرص مخدر،وضبط 5 احكام جنايات، و200 مخالفة مرورية، و105 قضية مرافق متنوعة.