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إشعال النيران وحمل الشوم والسيوف والخناجر.. أبرز مظاهر الاحتفالات بالمولد النبوي في الصعيد (صور)

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:14 م
إشعال النيران وحمل الشوم والسيوف والخناجر.. أبرز مظاهر الاحتفالات بالمولد النبوي في الصعيد (صور)
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بسام عبدالحميد
 
احتفل عدد من أبناء الطرق الصوفية، بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، بالمولد النبوي الشريف، والخروج بالجمال والأحصنة وإشعال أنابيب البوتاجاز وحمل السيوف والشوم والعصي، والرايات.

ورصدت "الفجر" تلك الاحتفالات التي أطلقها أبناء الطريقة الرفاعية بمركز دشنا، والتي طافت العديد من الاضرحة الخاصة باولياء الله الصالحين، وجابت عدد من الشوارع العامة والميادين بالمركز، في مسيرات حاشدة تقدمها الرجال والأطفال، وراكبي الأحصنة.

وردد المحتفلون "الله أكبر.. حي حي.. مدد مدد يا رسول الله"، وغيرها من الهتافات التي أشعلت حماس الحضور، وجمعت العديد من المواطنين للاتفاق معهم والمشاركة في الاحتفالات.

وقال أحد المشاركين في تلك الاحتفالات من أبناء الطريقة الرفاعية، غنهم مداومين على المشاركة السنوية في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، بدأ من مولد الشيخ الكندي، وباقي الشيخ بالمركز، مشيرًا إلى أن الطريقة الرفاعية لها طريقتها الخاصة في التعبير والاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
إشعال النيران وحمل الشوم والسيوف والخناجر.. أبرز مظاهر الاحتفالات بالمولد النبوي في الصعيد (صور)
إشعال النيران وحمل الشوم والسيوف والخناجر.. أبرز مظاهر الاحتفالات بالمولد النبوي في الصعيد (صور)
إشعال النيران وحمل الشوم والسيوف والخناجر.. أبرز مظاهر الاحتفالات بالمولد النبوي في الصعيد (صور)
إشعال النيران وحمل الشوم والسيوف والخناجر.. أبرز مظاهر الاحتفالات بالمولد النبوي في الصعيد (صور)
إشعال النيران وحمل الشوم والسيوف والخناجر.. أبرز مظاهر الاحتفالات بالمولد النبوي في الصعيد (صور)
إشعال النيران وحمل الشوم والسيوف والخناجر.. أبرز مظاهر الاحتفالات بالمولد النبوي في الصعيد (صور)
إشعال النيران وحمل الشوم والسيوف والخناجر.. أبرز مظاهر الاحتفالات بالمولد النبوي في الصعيد (صور)
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