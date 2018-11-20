لجنة للتدخل السريع لمتابعة أعمال النظافة بالإسماعيلية



والتى يعمل تحت تصرفها عدد 2 لودر وعدد 3 سيارات جاهزة للدفع بهم بالعمل على إزالة المخلفات ومتابعة إعمال النظافة فى موقع البلاغ وإعداد تقارير أسبوعية بما تم من إعمال.



يأتي هذا القرار فى اطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء المتضمنة إنشاء وحدة تدخل سريع بكل محافظة لإزالة المخلفات ومتابعة إعمال النظافة.



أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية قراره رقم 678 لسنة 2018 بتشكيل لجنة دائمة للتدخل السريع لازالة المخلفات ومتابعة اعمال النظافة بنطاق محافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس محمد اسماعيل مدير وحدة النظافة بالمحافظة وعضوية السادة نواب رؤساء المراكز والمدن والإحياء الثلاثة بنطاق المحافظة كل فى نطاقه والسادة مسئولى النظافة بالوحدات المحلية والإحياء والسادة مديرى المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والإحياء والسادة مسئولى البيئة بالمراكز والمدن والإحياء يكون من اختصاصات اللجنة.