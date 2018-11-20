محافظ كفرالشيخ يغلق مستشفى خاص بعد وفاة مريضة

أحال دكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المسئولين عن مستشفى خاص بدسوق الى النيابة العامة، وذلك بعد وفاة المواطنة هدى ابراهيم الشاعر، 32 سنة، نتيجة اعطائها جرعة تخدير زائدة " البنج" أثناء إجراء عملية جراحية لإستئصال الزائدة الدودية، وذلك بحسب البيانات الأولية.





وقال محافظ كفر الشيخ، فى بيان له أنه فور ورود معلومات تفيد بوجود حالة الوفاة بالمستشفى الخاص ووجود شبهة إهمال طبي، كلف وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة دسوق، بتشكيل لجنة فنية من المختصين من إدارة العلاج الحر، لمعاينة المستشفى على الطبيعة ومتابعة الإجراءات ومراجعة جاهزية المستشفى لاستقبال مثل تلك الحالات والتحقيق في الواقعة وملابسات حالة الوفاة، وطبيعة الإجراءات الاحترازية التي يتم إتخاذها قبل إجراء العملية الجراحية وعمل تقرير كامل عن الحالة والمستشفى ومدى استيفاء الشروط والالتزامات الطبية.







مؤكدًا على غلق وتشميع غرفة العمليات بالمستشفى الخاص بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية، لحين الانتهاء من التحقيقات التي تتم بمعرفة النيابة العامة واللجنة الفنية المشكلة من مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، بالإضافة الى تحويل الأطباء المسئولين عن حالة الوفاة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء، مع استمرار عمل باقى أقسام المستشفى لكونها مستشفى مرخص من وزارة الصحة.





واتهم أهالي متوفاه بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق فى محافظة كفر الشيخ، أحد المستشفيات الخاصة بالتسبب فى وفاتها أثناء إجراؤها عملية "زائدة دودية"، مطالبين بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة لمعرفة ملابسات وفاتها داخل غرفة العمليات ومحاولة العاملين بالمستشفى إلقاؤها خارج المستشفى.