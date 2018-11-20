ضبط 3 عاطلين اعتدوا على 6 عمال بالسكة الحديد في البدرشين

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مرتكبي واقعة التعدي على عمال بهيئة السكك الحديدية أثناء وجودهم بمحل خدمتهم بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وتلقى قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة بلاغا من 4 عمال بهيئة السكة الحديد بقيام (6 مُلثمين ) بالتعدي عليهم أثناء وجودهم بخدمة (بلوك 12 خط التبين الواحات "بضائع") بدائرة مركز شرطة البدرشين، وإصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة والاستيلاء منهم على (هواتفهم المحمولة ومبلغ 1000 جنيه، وبعض المهمات المصلحية من داخل البلوك) وفروا هاربين.

وتشكّل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكبي الواقعة (ثلاثة عمال خردة) وهم "ضياء الدين.أ.ح"، "رمضان.م.أ"، و"معاذ.ب.أ"؛ عاطلين، جميعهم مُقيمين بناحية سقارة بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا أنهم حال قيامهم بجمع الخردة من المنطقة المتاخمة للبلوك محل عمل المجني عليهم قاموا بمنعهم، وصرفهم من المكان فاتفقوا فيما بينهم على التعدي عليهم انتقامًا منهم، فتوجهوا للبلوك والتعدي عليهم بالضرب مُحدثين إصابتهم وانصرفوا من المكان وأنكروا قيامهم بسرقة مهمات مصلحية، بمواجهة المجني عليهم بأقوال المتهمين أيدوا ما جاء بها وعدلوا عن أقوالهم بقيام المتهمين بسرقة ثمة متعلقات منهم.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.