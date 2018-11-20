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نور الغندور تكشف حقيقة خطوبتها

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 12:52 م
نور الغندور تكشف حقيقة خطوبتها
نور الغندور
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الفجر الفني
 

تصدرت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت نور الغندور، مؤشر موقع البحث العالمي "جوجل"، بعد أن نشرت بعض المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر خطوبتها.

 

وعلقت "الغندور"، على هذه الأخبار، عبر حسابها على أحد حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "أنه في حال تمت الخطوبة بشكل رسمي، فإن متابعيها سيكونون أول من يعلم بذلك".

 

مشيرة إلى أن سبب هذه الإشاعات هو أن أحدهم قدم لها خاتما على شكل هدية في عيد ميلادها وليس دبلة خطوبة.

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