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تقرير أحداث ونتائج عرض الرو 20-11-2018

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 12:50 م
تقرير أحداث ونتائج عرض الرو 20-11-2018
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الفجر الرياضي
 

النزال الأول: 3 ضد 3 على طريقة الإقصاء
 فريق برون سترومان وفين بالور والايــس -يهزم- فريق بوبي لاشلي وبارون كوربين ودرو ماكنتير


النزال الثاني
فريق نايا جاكس وتامينا -يهزم- فريق بايلي وساشا بانكس


النزال الثالث: 3 ضد 2
فريق كاليستو لينس دورادو وجران ميتاليك -يهزم- فريق سكوت داوسون ودايش وايلدر


النزال الرابع: بطولة سيدات الرو
روندا راوزي -تهزم- ميكي جيمس


النزال الخامس: ليس على اللقب
فريق بوبي روود وتشاد غيبل -يهزم- فريق أوثرز أوف بين إيكام وريزار


النزال السادس
نــتــالــيــا -تهزم- روبي رويت


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