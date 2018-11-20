تقرير أحداث ونتائج عرض الرو 20-11-2018
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 12:50 مالفجر الرياضي
النزال الأول: 3 ضد 3 على طريقة الإقصاء
فريق برون سترومان وفين بالور والايــس -يهزم- فريق بوبي لاشلي وبارون كوربين ودرو ماكنتير
النزال الثاني
فريق نايا جاكس وتامينا -يهزم- فريق بايلي وساشا بانكس
النزال الثالث: 3 ضد 2
فريق كاليستو لينس دورادو وجران ميتاليك -يهزم- فريق سكوت داوسون ودايش وايلدر
النزال الرابع: بطولة سيدات الرو
روندا راوزي -تهزم- ميكي جيمس
النزال الخامس: ليس على اللقب
فريق بوبي روود وتشاد غيبل -يهزم- فريق أوثرز أوف بين إيكام وريزار
النزال السادس
نــتــالــيــا -تهزم- روبي رويت