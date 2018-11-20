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نتنياهو يستعد لزيارة دولة عربية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 12:49 م
نتنياهو يستعد لزيارة دولة عربية
نتنياهو
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وكالات
 

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الترتيبات جارية لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دولة عربية جديدة، بعد أن زار سلطنة عمان، أواخر أكتوبر الماضي.

 

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية اليوم، أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، يعمل على تحضير الزيارة المتوقعة، ويتواجد حاليا لهذا الهدف بصورة سرية في تلك الدولة، التي لم يكشف عن اسمها، وأفيد بأنه ليس لها علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية.

 

وجاء هذا الخبر بعد يوم من إعلان نتنياهو أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أنه يتوقع "مفاجآت كبيرة" في العلاقات بين الدولة العبرية وبعض الدول العربية، بعد إجرائه محادثات في مسقط مع سلطان عمان، قابوس بن سعيد، في أول اجتماع من نوعه منذ عام 1996.

 

المزيد عن: وسائل إعلام إسرائيلية نتنياهو زيارة دولة عربية دولة عربية
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